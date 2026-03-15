Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что, говоря о «не таком мире» или «другом мире», некоторые люди подразумевают войну «за лучший мир», что, по мнению премьер-министра, абсурдно.

«Люди говорят: мы не против мира, мы за другой мир. Отступление от этого мира, отклонение от него означает нечто совершенно иное. Оно означает войну — ради лучшего мира. Они не говорят об этом прямо, но на самом деле так и происходит. Они говорят, что мы хотим лучшего мира. Это как? Что такое лучший мир? Анализируя речи этих людей, я прихожу к следующему выводу: люди хотят войны — ради лучшего мира. Это абсурд», — цитируют Пашиняна армянские СМИ.