«Еврейский национальный фонд — Керен Кайемет ле-Исраэль» поблагодарил спецслужбы Азербайджана за предотвращение теракта против еврейской общины республики.

От лица организации благодарность Азербайджану выразил заместитель председателя правления еврейского национального фонда (КKL-JNF) Роберт Тивьяев. Письмо было направлено послу Азербайджана в Израиле Мухтару Мамедову, пишет Stmegi.

«Я хотел бы выразить свою искреннюю признательность руководству Республики Азербайджан и особенности спецслужбам Азербайджана на проявленную бдительность и профессионализм в предотвращении террористического акта направленного против еврейской общины Азербайджана.

Весь мир является свидетелем того что в свете непростых событий Азербайджан продолжает проводить грамотную и независимую внешнюю политику, отметил Роберт Тивьяев.

Мир также является свидетелем добрых и толерантных отношений ко всем общинам и концессиям проживающим в Азербайджане.

История еврейской общины, проживающей на территории Азербайджана имеет глубокие исторические и культурные корни основанные на основе взаимного уважения и взаимопонимания. Нам важно эти исторические корни сохранять и укреплять. И нам особенно приятно, что и Азербайджанский народ и правительство Азербайджана продолжают работать в этом направлении.

Прошу передать мою искреннюю благодарность руководству Азербайджана за продолжающуюся поддержку и солидарность с Израилем», -говорится в письме зампреда правления КKL-JNF.