Саудовская Аравия еще до начала ближневосточного конфликта вывезла и организовала хранение свыше 100 млн баррелей нефти за пределами региона. Об этом заявил глава Минэнерго США Крис Райт, передает ТАСС.

«На самом деле некоторые наши союзники, в частности, Саудовская Аравия, назову ее, хотя она и не единственная, разместила свыше 100 млн баррелей нефти в хранилище за пределами Ближнего Востока еще до начала конфликта, просто наблюдая за ростом напряженности в регионе и зная, что [американская] администрация полна решимости разобраться с Ираном», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

По словам министра, было задействовано «много планов на случай непредвиденных обстоятельств» касательно перекрытия Ормузского пролива. Вместе с тем Райт не стал уточнять, какие именно меры были предприняты.