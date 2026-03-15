Американский лидер Дональд Трамп резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на интервью Трампа от 15 марта.

Президент США выразил недоумение позицией Киева, отметив, что российский президент Владимир Путин готов к достижению соглашений, тогда как диалог с украинским коллегой проходит сложнее.

«Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке», — заявил Трамп. Он также отклонил предложение Украины о помощи в перехвате беспилотников в зоне конфликта с Ираном.

По словам Трампа, США не нуждаются в поддержке Киева на Ближнем Востоке. «Последний человек, от которого нам нужна помощь, — это Зеленский», — добавил глава государства.

Мирный процесс осложнился при выборе места для новой встречи. Последний раунд переговоров с участием РФ, США и Украины прошёл в Женеве в середине февраля. Зеленский выразил готовность к продолжению диалога 18–19 марта и согласился на предложение провести встречу в Майами или Вашингтоне, однако российская сторона предложила Турцию или Швейцарию, что было отклонено американской администрацией из-за войны в Басрийском заливе.

Обострение ситуации в регионе привело к блокировке Ормузского пролива и росту цен на нефть Brent до $120 за баррель. На этом фоне Трамп временно смягчил ограничения против Москвы, разрешив закупки российской нефти, уже загруженной на танкеры до 12 марта.

«Как только нефтяной кризис завершится, санкции против России будут возвращены», — пообещал президент, подчеркнув, что решение носит исключительно временный характер и направлено на стабилизацию энергетического рынка.