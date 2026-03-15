Никто не сможет нарушить братство между Азербайджаном и Турцией или нанести ему вред. Об этом заявил председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым во время выступления перед представителями туристической отрасли на ифтар-программе в Баку, передает Trend.

Бинали Йылдырым также отметил, что они с удовлетворением приветствуют процесс мира между Азербайджаном и Арменией.

«Что бы ни происходило, братство между Азербайджаном и Турцией никогда не будет нарушено и не пострадает. Наша цель – укреплять дружбу и сокращать вражду. Даже самый плохой мир лучше войны», – подчеркнул он.