В Товузском районе женщина оставила свою новорожденную дочь в доме пожилой женщины и ушла, не вернувшись обратно. Женщина среднего возраста пришла в дом пожилой жительницы района и попросила приюта, так как оказалась на улице. Спустя некоторое время мать под предлогом покупки еды вышла из дома, однако обратно не вернулась. После этого пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы, сообщает АРА.

Ребенок был доставлен в Центральную районную больницу Товуза. По предварительным данным, девочка родилась в 2026 году, зовут ее Ф. Ахмедова, а ее матерью является жительница города Мингячевир Нурана Ахмедова.

Как сообщили Агентстве социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, после поступления информации о случившемся сотрудники ведомства были привлечены к процессу. Состояние ребенка было оценено в медицинском учреждении.

После завершения обследования девочка будет передана под постоянную опеку и размещена в соответствующем детском учреждении в соответствии с законодательством.

По факту проводится расследование.