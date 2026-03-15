Азербайджан заслуживает особого внимания со стороны Европейского Союза как островок стабильности в сложном регионе. Об этом заявил бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм, выступая на панельной сессии «Расширение коридоров во имя партнерства в энергетике и инфраструктуре» в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, за последние 15–20 лет Азербайджан добился значительных успехов в развитии экономики и сумел адаптироваться к требованиям новой эпохи.

«Под руководством президента Ильхама Алиева созданы широкие возможности для развития азербайджанской экономики. Азербайджан признан надежным партнером для Европы», — отметил Летерм.

Он также подчеркнул необходимость дальнейшего расширения сотрудничества и диалога между сторонами.

По словам бывшего премьера, Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, поэтому взаимодействие в энергетической сфере должно продолжаться и укрепляться.