Посредничество США в мирном урегулировании по Украине зашло в тупик. Это связано в том числе с потерей интереса американского президента Дональда Трампа к переговорам, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, ключевыми факторами стали военная кампания США против Ирана и охлаждение интереса Трампа к переговорам.

На прошлой неделе Вашингтон дал понять европейским партнёрам, что не будет усиливать санкции против российской нефтяной отрасли.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что переговоры находились в опасной зоне.