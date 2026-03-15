Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме и рассказал о значении проекта новой конституции.

«Этот документ гарантирует основные права и свободы наших граждан. Поэтому его значение очень высоко, его нельзя недооценивать. Кроме того, это главный документ, который защищает территориальную целостность нашей страны, нашу независимость и суверенитет», — цитирует BAQ.KZ Токаева.

Время, отметил казахстанский лидер, не стоит на месте, «поэтому настал момент принять новую конституцию.