Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран был готов пойти на серьёзные уступки в переговорах с США до начала военных действий против страны.

По его словам, Иран никогда не заявлял о намерении создавать ядерное оружие. Он отметил, что наличие 440 килограммов урана, обогащённого до 60%, не являлось секретом и упоминалось в докладах МАГАТЭ.

Арагчи подчеркнул, что Иран был готов отказаться от этого материала, разбавить его или снизить уровень обогащения.

По его словам, это была «очень большая уступка», однако, как именно её интерпретировали в США, ему неизвестно. Он предположил, что это могло быть связано либо с недостатком знаний, либо с попыткой оправдать, как он выразился, «акт агрессии» против Ирана.