Азербайджан будет поддерживать Турцию в успешном проведении COP31 в ноябре этого года.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая в офисе Движения неприсоединения в Баку.

«Азербайджан официально заявил о намерении совместно с Турцией содействовать успешному проведению климатической конференции COP31 в Анталье. Несмотря на сложную международную обстановку, Турция уже достаточно успешно продвигает процесс подготовки к этому мероприятию», — заявил заместитель министра.

Он также напомнил, что в ноябре 2024 года Азербайджан принимал COP29, результаты которого были очень успешными.

«Это было одним из самых масштабных событий в истории нашей страны. Его результаты произвели сильное впечатление и надолго останутся в памяти участников всего переговорного процесса», — отметил Рафиев.