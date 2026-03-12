Россия выражает благодарность Азербайджану за оперативное содействие в доставке гуманитарной помощи Ирану. Об этом в Лянкяране журналистам заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов.

По его словам, вопрос доставки российской гумпомощи обсуждался накануне в ходе телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина.

Евдокимов отметил, что Москва обратилась с просьбой принять самолёт, и решение было принято Ильхамом Алиевым в течение часа.

Посол также подчеркнул высокий уровень организации процесса в аэропорту Лянкярана, добавив, что сегодня в Иран будет отправлено 13 тонн медикаментов.