Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА состоятся этой ночью, и главным событием для азербайджанских болельщиков станет выездная встреча «Карабаха» в Англии.

Агдамский клуб под руководством Гурбан Гурбанов сыграет против английского «Ньюкасл Юнайтед» на поле соперника. Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по бакинскому времени. Обслуживать встречу будет итальянский арбитр ФИФА Давиде Масса.

Напомним, что первая игра в Баку завершилась победой английского клуба со счетом 6:1. Теперь «Карабаху» предстоит крайне сложная задача в ответном матче.