Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов накануне ответного матча плей-офф Лига чемпионов УЕФА против английского «Ньюкасл Юнайтед» заявил, что команда постарается показать более смелую и ответственную игру, несмотря на неудачный результат первой встречи.

По словам наставника, соперник в стартовом матче превзошёл агдамцев, однако за несколько дней команда проанализировала ошибки и готова выступить достойно на выезде. Гурбанов отметил, что психологический удар после первой игры ощущался, но общая готовность футболистов остаётся нормальной. «Мы пропустили в первые минуты, команда оказалась в нокдауне и не смогла прийти в себя в первом тайме», — сказал он.

Тренер сообщил, что не планирует на постоянной основе переходить на схему с пятью защитниками, хотя признал, что формат 5-4-1 ему импонирует. Во втором тайме первой встречи команда сыграла свободнее именно после изменения тактики.

Гурбанов также подтвердил, что марокканский защитник Сами Ммаэ был отправлен в дублирующий состав за нарушение спортивной дисциплины. Детали инцидента он раскрывать не стал.

Отвечая на вопрос о переносе матча с «Нефтчи», тренер поблагодарил бакинский клуб за понимание, подчеркнув плотный график и важность полноценной подготовки к еврокубковой встрече.

Гурбанов отметил, что сейчас его мысли сосредоточены исключительно на игре с «Ньюкаслом», а не на предстоящем матче чемпионата против «Сабаха». Он отметил высокий уровень английского футбола и инвестиций в клубы, добавив, что даже в случае поражения требует от команды смелости.