Журнал Der Spiegel назвал бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного человеком, которого должен опасаться президент Украины Владимир Зеленский.

По данным издания, два года после увольнения были для генерала непростыми. В его окружении утверждают, что как дипломат он сохраняет лояльность президенту, что, по их словам, присуще военным. При этом Залужный последовательно выстраивает собственную карьерную стратегию.

Сообщается, что он поддерживает тесные контакты с военными и дипломатами США и Европы, знакомыми ему с первых лет войны, и периодически даёт интервью с осторожными формулировками.

Выступая накануне в Лондоне, Залужный в сдержанном и аналитическом тоне изложил своё видение развития войны. Он не акцентировал внимание на срочных поставках западного оружия, а заявил о необходимости развивать собственное производство. Также генерал предложил меры по повышению устойчивости энергетической системы Украины к атакам беспилотников.

В конце выступления Залужный отметил, что ни одна страна в настоящее время не располагает военными средствами для полного прекращения войны. По его словам, единственным вариантом остаётся нанесение противнику такого ущерба, который вынудит его сесть за стол переговоров.

Der Spiegel пишет, что дистанцирование от Зеленского может быть частью политического расчёта. Несмотря на то что выборы на Украине отложены из-за войны, в случае их проведения, по мнению наблюдателей, популярность Залужного может сыграть значительную роль.