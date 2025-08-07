Японский автопроизводитель Honda Motor поведал о падении прибыли во II квартале 2025 года на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в финотчёте компании.

«Операционная прибыль снизилась на 49,6%, до 244,1 млрд иен ($1,65 млрд. — RT) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в основном из-за воздействия пошлин, а также негативного влияния изменения курса иностранной валюты», — отмечается в документе.

При этом чистая прибыль компании с апреля по июнь снизилась на 50,2% по сравнению с результатами второго квартала 2024 года и составила 196,6 млрд иен ($1,33 млрд).