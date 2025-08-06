Потребителям в Азербайджане в январе-июле 2025 года возвращено около 108,6 млн манатов от налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного за приобретенные товары и услуги.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Возврат части НДС выплачивался через уполномоченные банки за товары, приобретенные в сфере розничной торговли и общественного питания (за исключением нефтепродуктов, автомобилей, алкогольной продукции и табачных изделий), а также за медицинские услуги, предоставленные физическими лицами и учреждениями частной медицины.

Кроме того, за 7 месяцев сумма НДС, возвращенная из государственного бюджета иностранным гражданам за товары, приобретенные в Азербайджане для личного потребления («tax free»), составила 5 млн 874 тыс. манатов.