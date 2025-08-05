Россия предложила авиаперевозчику Ethiopian Airlines (Эфиопия) сотрудничество в области аренды самолетов и технического обслуживания. Об этом информирует отраслевое издание ch-aviation со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Эфиопии (ECAA).

Переговоры прошли в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

С российской стороны был озвучен интерес к так называемому «мокрому лизингу» — аренде воздушных судов с экипажем, техническим обслуживанием и страхованием. Данная схема может позволить российским авиакомпаниям временно восполнить дефицит парка иностранных самолетов в условиях летнего пикового спроса. Также это актуально на фоне санкций, из-за которых РФ лишена прямого доступа к западной авиатехнике и запчастям.

Следует отметить, что эфиопская авиакомпания сама ощущает нехватку новых самолетов. В частности, 11 самолетов A350-900 и 11 Boeing 787-9 поступят в парк Ethiopian Airlines только к 2028 году, что на год позже изначально запланированного срока.