Между Азербайджаном и США существуют большие перспективы для развития сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной, транспортно-транзитной, промышленной и других сферах.

Об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети X.

«На встрече с временным поверенным в делах США в Азербайджане Эми Карлон мы рассмотрели возможности реализации этого потенциала посредством совместных инициатив. Была подчеркнута значимость проектов, реализуемых в рамках взаимных интересов, для развития региона», — написал он.