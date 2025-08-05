Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала о телефонном звонке в феврале этого года от президента США Дональда Трампа насчет ее расследования о трансгендерности жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит.

Подробностями она поделилась в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«Он [Трамп] казался очень растерянным. Он сказал, что был сбит с толку, когда президент Франции отозвал его в сторону, чтобы поговорить (…) не о конфликте между Украиной и Россией, а спросить, знает ли он некую Кэндис Оуэнс», — вспомнила назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка.

По словам Оуэнс, Макрон попросил Трампа заткнуть ее, чтобы она перестала говорить о его жене.