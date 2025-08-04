Луиза Розова, известная как Елизавета Кривоногих и предположительно являющаяся внебрачной дочерью президента РФ Владимира Путина, впервые открыто заговорила о своей жизни и косвенно раскритиковала президента РФ. Об этом пишет Bild.

В соцсетях она впервые выложила селфи и написала: «Так прекрасно снова показать миру своё лицо… Человек, который забрал миллионы жизней и разрушил мою». Имя Путина она не упоминает.

Розова родилась в 2003 году в Санкт-Петербурге. Мать, предположительно бывшая любовница Путина, внезапно разбогатела, отмечает Bild. Луиза жила во Франции, училась в парижской академии ICART, организовывала антивоенные выставки, но ранее избегала политических заявлений.

После 2022 года она покинула Россию и теперь живёт в «золотой клетке». Её критиковали за роскошный образ жизни, несмотря на родственные связи с российским режимом. Теперь она отвечает:

«Я действительно виновата в действиях своей семьи, которая даже не слышит меня?».

В Instagram она осуждает войну и культ элитной моды: «Льняная рубашка без логотипа может передать больше правды, чем дизайнерское шелковое платье».