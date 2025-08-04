Безопасность жизни людей в дорожном движении зависит не только от водителей, но и от пешеходов.

Об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции.

Согласно отчету, среди основных причин трагических происшествий пренебрежение пешеходами правилами дорожного движения, привычка переходить дорогу в любом месте и несоблюдение элементарных правил безопасности:

«Самое опасное заключается в том, что некоторые пешеходы воспринимают нарушение правил как нечто само собой разумеющееся, тем самым подвергая опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения. Переход дороги на красный свет, неосторожное поведение в местах с интенсивным движением, переход с телефоном или другими отвлекающими факторами в конечном итоге приводят к необратимым трагедиям. Каждый должен знать, что дорога — это общее пространство, и правила здесь действуют для всех. Любой участник дорожного движения, нарушающий правила, будь то водитель или пешеход, несёт ответственность».

В обращении говорится, что самый простой, но эффективный способ предотвращения ДТП с участием пешеходов — это пользоваться обозначенными переходами, соблюдать сигналы светофора и быть внимательным:

«Любой пешеход, который намеренно или по неосторожности не соблюдает эти простые принципы, не только рискует своей жизнью, но и может изменить судьбу других участников дорожного движения».