В пятницу Владимир Путин прибыл с традиционным летним визитом на остров Валаам в Карелии. С 2000 года он посещает это место почти ежегодно. Именно с Валаама президент ответил на ультиматум Дональда Трампа, потребовавшего до 8 августа начать переговоры с Украиной, пригрозив санкциями, пишет «Агентство».

Выбор именно этой площадки вряд ли случаен. Валаамский монастырь стал для Путина не просто духовным убежищем — именно сюда, как утверждают авторы книги «Царь собственной персоной» Роман Баданин и Михаил Рубин, он бежал в 1996 году, опасаясь уголовного преследования после поражения Анатолия Собчака на выборах. Тогда генпрокуратура начала проверку мэрии Санкт-Петербурга, и Путин временно скрылся на острове.

В 90-е Валаам находился в упадке. Монахи делили остров с выселенными из городов инвалидами войны. Позже здесь построили для Путина отдельный скит, а в 2008 году открыли храм в честь святого Владимира и Людмилы — прихожане увидели в нём отсылку к Путину и его бывшей жене.

С Валаамом у президента сложилась почти мистическая связь. Здесь служил близкий к нему монах Мефодий, в 2012 году поцеловавший руку Путину. После смерти Мефодия от ковида в 2021 году Путин посетил его могилу.

По данным авторов, в бегстве Путину мог помочь Роман Цепов — бывший силовик, основатель ЧОП «Балтик-эскорт», связанный как с президентом, так и с криминальными кругами Петербурга. В 2004 году Цепов погиб при загадочных обстоятельствах от отравления веществом, вызвавшим симптомы лучевой болезни.