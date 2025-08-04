Южная Корея демонтирует громкоговорители для трансляции пропагандистских сообщений, размещенных вдоль границы с Северной Кореей.

Об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи, заявление которого цитирует агентство Yonhap.

В ведомстве отмечают, что такой шаг является частью «практических мер», направленных на снижение напряженности в межкорейских отношениях. При этом в Сеуле подчеркивают, что такие действия не повлияют на боеготовность вооруженных сил.

Решение остановить трансляции было принято в июне по инициативе президента Ли Чжэ Мёна. Он выступил за прекращение информационного давления на КНДР с целью создания условий для диалога и налаживания взаимного доверия между сторонами.