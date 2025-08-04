Высший совет национальной безопасности Ирана (ВСНБ) принял решение о создании специального органа под названием «Совет по обороне».

Об этом сообщает секретариат Высшего совета национальной безопасности.

Уточняется, что председателем Совета будет президент исламской республики, а в его состав войдут глава судебной власти, спикер иранского парламента, высшие чины вооруженных сил исламской республики и некоторые министры. В полномочия нового органа войдут разработка планов по защите страны и повышение боеспособности Вооруженных сил Ирана.

«Новый оборонный орган централизованно будет пересматривать оборонные планы и расширять возможности вооруженных сил», — говорится в заявлении Совета нацбезопасности.