В Швейцарии начался поиск виновных после того, как США объявили о введении 39-процентных экспортных пошлин в отношении страны. Об этом информирует газета Financial Times.

Издание приводит образное выражение неназванного бывшего швейцарского дипломата, по мнению которого «все достали ножи».

Сообщается, что наибольшая критика направлена в адрес президента Швейцарии и главы Федерального департамента финансов Карин Келлер-Зуттер, которую обвиняют в серьезной недооценке сложившейся ситуации и чрезмерной уверенности в том, что обсуждаемое между странами торговое соглашение может защитить страну от введения высоких тарифов.

Financial Times считает, что Швейцария была готова согласиться на введение 10% пошлины со стороны США в обмен на инвестиции в экономику США $150 миллиардов. В июле текущего года сама Келлер-Зуттер заявляла, что нашла общий язык с президентом США Дональдом Трампом.