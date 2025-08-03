В 2023 году океаны достигли рекордных температур, что позволяет говорить о возможной климатической катастрофе. Об этом информирует Science Daily со ссылкой на исследование китайских учёных под руководством Тяньюня Донга.

Ученые пришли к выводу, что морские волны тепла (МВТ) длились в четыре раза дольше обычного, при этом охватив 96% площади Мирового океана — в Северной Атлантике такие явления продолжались 525 дней, а на востоке Тихого океана температура воды повысилась на 1,63 °C.

Они считают, что происходящее объясняется снижением облачности, ослаблением ветров, а также изменениями в течениях — эти процессы уже угрожают морским экосистемам и создают риски для рыболовства.