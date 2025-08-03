Власти Великобритании разрабатывает планы по эвакуации до 300 тяжелобольных детей из сектора Газа для лечения в государственных клиниках. Информацию приводит The Sunday Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что детали программы официально будут озвучены в ближайшие недели. Над ней совместно работают глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, министр внутренних дел Иветт Купер и глава Минздрава Уэз Стритинг. Уточняется, что каждый ребенок из Газы будет доставлен в сопровождении одного из родителей или опекуна и других родственников. При этом в британском правительстве ожидают, что некоторые из эвакуированных не вернутся на родину после лечения.