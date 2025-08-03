На мосту через Нарву, который соединяет Эстонию и Россию, установили массивные металлические ворота. Также здесь появятся выдвижные барьеры, которые смогут полностью перекрыть движение автотранспорта.

Руководитель Нарвского пограничного пункта Антти Ээнсалу заявил, что барьеры поставят на всех въездах. На данный момент ворота на мосту блокируют лишь автомобильную полосу. В будущем планируют установить и ворота для пешеходов.

«Это нужно в первую очередь для повышения безопасности пограничного пункта. Установка барьеров поможет предотвратить несанкционированный проезд. Также установка ворот позволит лучше контролировать ситуацию на мосту в случае массового потока мигрантов», — приводит ERR слова Ээнсалу.