Власти Японии планируют приступить к составлению международных правил, связанных с устранением из околоземного пространства фрагментов и обломков, которые могут угрожать работающим спутникам, системам космической связи, навигации и наблюдения. Об этом информирует Kyodo.

Сообщается, что до конца марта 2026 года предполагается очертить круг сопутствующих юридических и процедурных вопросов, а также механизмы получения необходимой информации, в том числе о владельцах подобных объектов.

Токио хочет при этом действовать в тесном контакте со структурами ООН.