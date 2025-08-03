Почти половина погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» скончались от пожара в концертном зале. Об этом говорится в материалах уголовного дела.

От опасных факторов пожара погибли около 70 человек из 149. Уточняется, что они не имели огнестрельных или каких-либо других ранений.

«Причина смерти — термоингаляционная травма (ожог верхних дыхательных путей) в сочетании с интоксикацией окисью углерода (угарным газом). Остальные погибли от огнестрельных ранений либо причину их смерти не удалось установить», — отмечается в документах.