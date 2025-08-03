В Нью-Джерси зафиксировали подземный толчок магнитудой 3,0. Об этом информирует The New York Post.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в районе Хасбрук-Хайтс в округе Берген. Толчки ощутили в Нью-Йорке, в частности, в ряде районов Манхэттена.

Эксперт USGS Ксан Дэвидсон заявил, что, хотя землетрясения на Восточном побережье случаются относительно редко, этот подземный толчок не считается значительным. «Мы не ожидаем значительных разрушений. Будут просто тряски», — приводит ABC News его слова.