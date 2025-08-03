Полтора века завоевания Чукотки Россией — кровавый конфликт среди белого безмолвия, жесточайшая взаимная резня, бубны из человеческой кожи и гарь сожженных стойбищ. Никаких анекдотов.

Происхождение слова «чукчи» не ясно, и сами аборигены его не любят, отмечает was.media. Маленький воинственный народ называл себя луораветлан, то есть «настоящие люди». Чукчи-оленеводы из тундры брали дань с соседей: коряков, якутов, эвенков. Береговые чукчи на байдарках пересекали Берингов пролив, чтобы атаковать аляскинских эскимосов и захватывать в рабство женщин с детьми.

Исследователи отмечали рослость и плечистость чукчей. Они носили доспехи (кожаные, костяные, позже железные), отлично владели копьями, метко стреляли из составных луков. Наконечники стрел зачастую смазывали ядом из корня лютика. По своему духу, презрению к смерти чукчи похожи на маори. Чтобы считаться взрослым, подросток должен был измотать бегом оленя, догнать и повалить на землю. После победы над противником в бою мужчина делал небольшую татуировку на запястье. У опытных воинов лабиринты линий доходили до плеч.

Жесткости характеру добавляли суровые условия Крайнего Севера. Чукчи питались преимущественно мясом, кровью, внутренностями оленей и тюленей, листьями и корой полярной ивы, варили суп с моняло — полупереваренным мохом из оленьего желудка.

В 1641 году русские письменные источники впервые упоминают чукчей — у реки Яна 40 воинов напали на 15 сборщиков подати во главе с Семеном Дежневым. В этот раз казакам удалось отбиться и уйти с добычей.

В 1649 году экспедиция Дежнева основывает зимнюю стоянку, а после острог на реке Анадырь. Теперь тут столица Чукотки. Отношения с местным населением не складываются. «Настоящие люди» отказываются платить ясак, нападают на данников царя из племени юкагиров, угоняют оленей. Договориться с чукчами из-за отсутствия у них вождей невозможно. Власть лидеров семейных кланов не распространялась дальше стойбища.

Малочисленные русские в союзе с подчинившимися народами проводят карательные экспедиции. Опасаясь попадать под огонь мушкетов и пищалей в открытом бою, чукчи устраивают засады и налеты на поселения, осаждают остроги.

Поход 1702 года — типичная военная кампания того времени. Наказать чукчей за набеги идут 24 русских, 110 юкагиров и коряков под командованием казака Алексея Чудинова. На побережье Анадырского залива они натыкаются на стоянку из десятка яранг. Мужчины убиты, женщины и дети попадают в плен, немногие спасшиеся бегут за подмогой. Вскоре на отряд Чудинова нападают 300 воинов, 200 из которых гибнут под выстрелами. На следующий день лагерь окружен уже более чем тысячей чукчей. Казаки с союзниками запираются в укреплении из связанных саней. Через пять дней осады они решают отступить и с боями уходят в Анадырь. Чукчи понесли большие потери, но и русские ничего не добились.

1727 год, российский контингент на Чукотке пополняют 400 солдат и казаков. Отрядом руководит атаман Афанасий Шестаков. Помощника, драгунского капитана Дмитрия Павлуцкого, луораветлане назовут «Моржом-казаком» и будут пугать им детей. «Железные одежды», «огненный бой», «усы как у моржей», «зубов больше, чем человеку дано» — о пришельцах складывали легенды.

Новая война началась, когда вождь коряков Иллик убил в ссоре царского сборщика подати и украл казну. Зимой 1730 года атаман Шестаков с двумя десятков казаков и сотней тунгусов сжег его стойбище факелами и ручными бомбами. А в марте пришли чукчи — вождь обещал за помощь сахар, самогон и оленей.

Отряд Шестакова дал битву на реке Егаче. «Настоящих людей» было гораздо больше. На выстрелы ружей они ответили градом стрел — атаман был ранен в горло и добит копьями. Захвачен обоз, три десятка пленных, порох, фузеи, панцири и свинец, стадо в несколько сотен голов.

«ИТТИ НА НЕМИРНЫХ ЧЮКЧ ВОЕННОЮ РУКОЮ И ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО ВЕРНОПОДДАННЫХ КОРЯК ОБИДИМОЕ ВОЗВРАТИТЬ И ОТОМСТИТЬ, НО И ИХ ЧУКОЧ САМИХ В КОНЕЦ РАЗОРИТЬ И В ПОДДАНСТВО ПРИВЕСТЬ», — Указ Сената, 1740 год.

Летом Дмитрий Павлуцкий с 450 русскими оправился в карательный рейд: сжег полтора десятка стоянок, убил не менее тысячи человек, забрал 35 тысяч оленей и захваченные на Егаче казацкие ружья. Тундра умылась кровью, а непокоренные скрылись на берегу Северного моря. Чукотские сказки рассказывают, как проклятый «Морж-казак» отправил царю две повозки с шапками убитых.

То разгораясь, то затухая, война продолжалась по 1747 год. Весной отряд Павлуцкого преследовал похитителей скота и попал в засаду. Воины выскочили из-под снега, выдержали самый страшный первый залп ружей и кололи казаков копьями, не давая перезарядиться.

«ПОШЛИ НА КОПЬЯХ ЖЕ И СЛУЖИЛЫЕ У НИХ ДРУГ У ДРУГА ОТНИМАЛИ ИЗ РУК КОПЬЯ, А ПРОТЧИЕ СЛУЖИЛЫЕ, У КОТОРЫХ ОТБИТЫ БЫЛИ РУЖЬЯ, ОБОРОНЯЛИСЬ И НОЖАМИ».

Капитан перескочил через полевое укрепление — ряды связанных вместе нарт — зарубил восьмерых врагов, но был ранен в ногу и опутан арканами. Павлуцкого начали душить, осыпая ударами копий. Он сорвал с себя железный нагрудник, чтобы умереть без мучений. Аборигены отступили, убив 40 казаков и солдат. С собой унесли отрубленную голову страшного «Моржа», ружья и малокалиберную пушку на санях.

Стычки русских с чукчами продолжались многие годы. Сенат писал указы, посылал войска, раздавал местным жителям привилегии. В 1765 году спохватились: содержание чукотской экспедиции стоило более миллиона рублей, а ясак и торговля пушниной принесли за год чуть едва 30 тысяч. Анадырский острог сожгли, гарнизон и жителей вывели. Чукчи восстановили свою власть над тундрой.

Лишь при Екатерине II Россия смогла завоевать Чукотку при помощи крещеных «настоящих людей», подкупавших шаманов на переговорах. Дань устанавливалась символическая: одна шкурка лисицы со взрослого мужчины, при этом чукчи сохранили традиционный родовый уклад и суд. Еще в 19 веке свод законов Российской империи называл чукчей «не вполне покоренным народом», который платит ясак «количеством и качеством какой сами пожелают». Свободные от податей, они жили богаче соседних юкагиров и тунгусов.

Великая северная война закончилась. Дальше аборигены воевали со спиртом, сифилисом и табаком. И так аж до 1947 года, когда очередная ссора советских чукчей с американскими эскимосами чуть не привела к столкновению с участием пограничников США и СССР.