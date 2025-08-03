Украинские боевые дроны в ночь на воскресенье атаковали нефтебазу в российском Сочи. Под ударом оказалась нефтебаза в Адлере (курортный район Сочи), что привело к сильному пожару.

Мэр Сочи Андрей Прошунин в соцсети отметил, что загорелся резервуар с топливом. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Кроме того, дроны атаковали федеральную территорию Сириус, произошло более 15 взрывов.

Перед этим в аэропорту Сочи ввели план «Ковер», было задержано 20 рейсов.

Внимание! Ненормативная лексика.