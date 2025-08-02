Профессиональный праздник всех работников республиканского кинематографа — День национального кино Азербайджана, отмечаемый ежегодно 2 августа, был учрежден Распоряжением президента Азербайджана Гейдара Алиева от 18 декабря 2000 года.

Впервые профессиональный праздник у азербайджанских кинематографистов появился в 1980 году, когда согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях» (31 мая 2006 года эти указы утратили силу), было положено начало празднования «Дня советского кино». АзССР, входившая в состав СССР, отмечала этот праздник вместе со всем Советским Союзом, 27 августа. Однако в 1976 году в Азербайджанской Советской Социалистической Республике впервые было отмечено шестидесятилетие национального кинематографа, приуроченное к созданному в Российской империи в 1916 году художественному фильму «В царстве нефти и миллионов». День рождения азербайджанского кино отмечался в республике вместе с «Днём советского кино».

В 1996 году, двадцать лет спустя, член Союза азербайджанских кинематографистов киновед Айдын Кязимзаде выступил перед СМИ с сенсационным заявлением. Он привёл факты, которые свидетельствовали, что 8 января 1898 года в Баку был проведён показ французских фильмов — «Оживленные фотокартины». В том же году 21 июня кинофильмы о жизни города Баку: «Народное гуляние по городскому саду», «Прибытие поезда на железнодорожную станцию», о деятельности общества «Кавказ и Меркурий», «Отплытие парохода из порта», «Базарная улица на рассвете» показывались в театре цирке. Эти фильмы были сняты российским кинематографистом, фотографом-кинооператором украинского происхождения Александром Мишоном. Он же 2 августа продемонстрировал авторскую программу из трёх кинохроник и одного документального фильма: «Пожар на Биби-Эйбате», «Нефтяной фонтан на промысле Балаханы», ‎«Церемония проводов Его Превосходительства Бухарского эмира на пароходе «Великий князь Алексей», «Кавказский танец» и «Попался». Некоторые из этих лент были переданы из Парижского архива в Азербайджан и хранятся в данный момент в Азербайджанском государственном фонде кинофильмов.

День национального кино Азербайджана не является нерабочим днём.