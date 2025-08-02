2 августа в ближневосточном энергетическом пространстве произошло событие, способное изменить не только экономический ландшафт Сирии, но и саму конфигурацию региональных связей. Азербайджан при посредничестве Турции начал экспорт природного газа на сирийский рынок. Формально — это энергетический контракт, но его политическое и экономическое значение значительно шире: речь идёт о встраивании Сирии в новую систему региональной энергетической безопасности, в которой Баку играет всё более заметную роль.

Ключевым элементом этого проекта стал построенный турецкой стороной газопровод Килис–Алеппо, завершённый к середине 2025 года. Именно по нему в августе пошли первые коммерческие объёмы поставок азербайджанского газа. Первоначальный режим поставок составит около 6 миллионов кубометров в сутки, что обеспечивает выработку порядка 1200–1300 мегаватт электроэнергии. Это уже в первые недели позволит заметно увеличить длительность подачи электричества в ряде северных провинций Сирии — с прежних 3–4 часов в сутки до примерно 10. В перспективе объёмы будут доведены до 2 миллиардов кубометров в год, что обеспечит дополнительные объёмы устойчивой мощности и позволит охватить энергоснабжением значительно более широкие территории.

Как известно, несколько месяцев назад в рамках визита президента Сирии на переходный период Ахмада аш‑Шараа в Баку стороны обсудили не только текущие поставки, но и долгосрочное восстановление сирийской энергетической системы. В центре переговоров оказались вопросы модернизации электросетей, реконструкции газопроводов, восстановления генерирующих мощностей и интеграции Сирии в региональные энергетические цепочки. Итогом стал меморандум о взаимопонимании между SOCAR и сирийским правительством, закрепляющий намерение работать над восстановлением и модернизацией энергетической инфраструктуры страны.

Знаковым фактором, усиливающим этот процесс, стала поддержка международных финансовых институтов. Всемирный банк выделил 146 миллионов долларов на восстановление ключевых линий электропередачи и трансформаторных подстанций, включая два 400‑кВ интерконнектора с Турцией и Иорданией. Эти средства создают финансовую базу для восстановления инфраструктуры, а присутствие Азербайджана в качестве стабильного поставщика ресурсов обеспечивает проектам долгосрочную устойчивость. Для Баку это не только новый рынок сбыта, но и возможность диверсифицировать экспорт, снизив зависимость от европейского направления, а также укрепить позиции своих энергетических компаний на Ближнем Востоке.

Особенность этого проекта в том, что Азербайджан выступает как прагматичный и политически нейтральный партнёр. В отличие от крупных держав, чьё присутствие в Сирии и на Ближнем Востоке часто связано с военным вмешательством или идеологическими условиями, Баку предлагает модель сотрудничества, основанную на взаимной выгоде, инфраструктурных инвестициях и политической гибкости. Это позволяет Азербайджану выстраивать отношения сразу с несколькими центрами силы — от Турции и Израиля до арабских монархий Персидского залива и нового сирийского руководства — без риска восприниматься как инструмент чьей-либо внешней политики.

Для Сирии поставки азербайджанского газа имеют стратегическое значение. Это не просто топливо для электростанций, а основа для возрождения промышленности, восстановления социальной инфраструктуры и улучшения качества жизни миллионов граждан. Электричество перестаёт быть дефицитом, а вместе с этим появляется возможность возродить работу больниц, школ, водоснабжения и производственных предприятий.

В геополитическом измерении этот проект усиливает роль Турции как главного энергетического транзитёра Евразии. Анкара не только обеспечивает физическую транспортировку газа, но и фактически выступает мостом между Каспийским регионом и Ближним Востоком. Для Азербайджана же это ещё один шаг в сторону превращения в ключевого энергетического игрока не только в Европе, но и в арабском мире.

Сочетание инфраструктурных инвестиций, стабильных поставок и международной финансовой поддержки формирует для Сирии уникальное окно возможностей.

Если в ближайшие годы удастся стабилизировать энергоснабжение, это станет фундаментом для более широкого экономического восстановления и привлечения новых инвестиций. Для Баку же сирийское направление может стать важным элементом долгосрочной стратегии по расширению экспортной географии и укреплению политических позиций в регионе.

Таким образом, поставки азербайджанского газа в Сирию — это не частный контракт и не эпизодическая мера, а элемент новой региональной энергетической архитектуры. Они сочетают в себе прагматичный расчёт, экономическую целесообразность и стратегическую дальновидность, открывая перед Баку и Дамаском возможности, способные изменить их роль в ближневосточной политике на годы вперёд.