В Китае 40-летний дайвер-любитель, который пропал в середине июля, был спасен после пяти дней, проведенных в подводной пещере. Об этом информирует South China Morning Post.

Мужчина по фамилии Ван отправился на погружение в реку вместе со своим другом, однако вскоре после начала дайвинга исчез. Позднее стало известно, что он случайно заплыл в подводную пещеру, вход в которую расположен на глубине около 9 метров, и заблудился внутри.

Несмотря на сложные условия, Вану удалось выжить. Он обнаружил в пещере крупный воздушный карман, где смог дышать. По его словам, в течение пяти суток он не ориентировался ни в пространстве, ни во времени. Все эти дни он питался сырой рыбой, чтобы поддерживать силы.

Полиция сразу приступила к поисковой операции. Во время первых попыток обследования пещеры спасатели услышали звук, напоминающий стук камней, но не смогли установить его источник. Во время очередного погружения дайверам удалось обнаружить мужчину, когда они уже возвращались к выходу. Как позже рассказал Ван, он видел, как аквалангисты проплывали мимо, но его не заметили. Во второй раз он подал сигнал фонариком, что позволило его обнаружить.