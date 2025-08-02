2 августа министр обороны Азербайджанf генерал-полковник Закир Гасанов и первый заместитель министра обороны — начальник Генштаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретились с членами семей турецких шехидов, находящимися с визитом в нашей стране по приглашению Фонда «YAŞAT». Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

Министр выразил удовлетворение встречей. Подчеркнув, что память шехидов Азербайджана и Турции всегда высоко чтится, министр отметил, что в соответствии с указаниями глав обеих государств, семьи шехидов окружены вниманием, заботой и чутким отношением.

В ходе встречи было сказано, что организация взаимных визитов способствует укреплению сложившейся исторической дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также развитию двусторонних связей. Представители Турции поблагодарили за тёплый приём и гостеприимство.