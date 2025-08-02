Правительство увеличивает инвестиции в украинские дроны и укрепление Сил обороны. Будут перераспределены средства на нужды украинской армии. Об этом заявил глава минобороны Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, на нужды военных будет перераспределено 8 млрд гривен. В частности, на нужды воинских частей ВСУ, привлеченных к проекту «Линия дронов», и усиление беспилотных систем во вновь сформированных подразделениях.

«В рамках двустороннего соглашения с Нидерландами предусмотрено приобретение беспилотников у украинских производителей. Благодаря этому инструменту государственный «Ощадбанк» уже предоставил банковских гарантий по контрактам на сумму 837 млн евро», — отметил министр.