Президент США Дональд Трамп признал, что власти России умеют справляться с санкциями, однако добавил, что Соединенные Штаты все равно готовы ввести новые ограничения, если сделка с Украиной не состоится в течение 10 дней. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.

«Мы введем санкции. Он (президент России Владимир Путин — ред.) очень хорошо справляется с санкциями, он умеет их обходить»,— сказал президент США.

По мнению Трампа, Путин стремится установить контроль над всей территорией Украины, однако «сделать это ему будет тяжело».