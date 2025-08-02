Президент США Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Newsmax выразил мнение, что бывший президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон должны понести серьезную ответственность за распространение ложной информации о российском вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Трамп утверждает, что располагает документальными доказательствами, указывающими на участие Обамы в этом скандале. Более того, он подчеркнул, что экс-президент сыграл ключевую роль в разработке этой инициативы, назвав его практически «чуть ли не главным вдохновителем».

«Я думаю, они (Обама и Клинтон) должны заплатить цену <…> Очень большую цену», — заявил президент США.

Он также уточнил, что решение о возбуждении уголовного дела находится в компетенции генерального прокурора США Пэм Бонди.