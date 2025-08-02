ФБР скрыло имя президента США Дональда Трампа и других лиц в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Имя Трампа, как и других известных лиц, было зачёркнуто, поскольку он был частным лицом на момент начала федерального расследования в отношении Эпштейна в 2006 году», — говорится в материале.

Отмечается, что сотрудники ФБР в документах по делу Эпштейна обнаружили многочисленные отсылки к Трампу, а также упоминания других известных общественных деятелей.

Агентство уточняет, что при подготовке документов к раскрытию для общественности ФБР скрыло имена для защиты конфиденциальности.