Суд приговорил экс-президента Колумбии Альваро Урибе, признанного виновным в подкупе свидетеля, к 12 годам лишения свободы, но заменил заключение в тюрьме домашним арестом.

Решение было зачитано на заседании, которое транслировалось на сайте радиостанции Caracol Radio, передает ТАСС.

«Приговорить Альваро Урибе Велеса к 144 месяцам, то есть к 12 годам тюрьмы, штрафу в размере 2 420,5 минимальной зарплаты и запрету занимать государственные должности на срок 100 месяцев и 20 дней», — сказала судья Сандра Эредия.

Она также постановила «предоставить осужденному замену тюремного заключения домашним арестом».

28 июля Эредия признала Урибе виновным в подкупе свидетеля и обмане органов правосудия. Адвокаты экс-главы государства намерены обжаловать вердикт.