Американский предприниматель Илон Маск призвал все страны Евросоюза покинуть блок, поскольку тот «разрушает демократию в Европе».

«Ирландии следует выйти из ЕС. Всем странам следует это сделать, на мой взгляд. Он (ЕС — ред.) разрушает демократию в Европе», — написал Маск в соцсети X, комментируя решение Европейского суда.

Ранее газета Irish Times сообщила, что Европейский суд в пятницу постановил, что правительство Ирландии не может использовать нехватку жилья в стране как причину отказа в размещении просителей убежища.