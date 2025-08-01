В Литве нашли гражданина России, выпрыгнувшего из транзитного поезда Адлер–Кёнигсберг.

Об этом сообщило МВД страны, передаёт LRT. Инцидент произошёл 17 июня у станции Кибартай — проводница заметила открытую дверь вагона. Пассажира искали с вертолётом и собаками.

Нарушителем оказался 21-летний Даниил М. из Башкирии. Он ехал по упрощённому транзитному документу. Теперь ему грозит штраф и депортация. По данным СМИ, он учился в колледже и, вероятно, работал на железной дороге. Отец рассказал, что сын «искал, где жить хорошо».

После инцидента власти Литвы решили усилить контроль за транзитными поездами в Кёнигсберг, включая установку дополнительных камер.