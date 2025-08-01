Турецкая авиакомпания Turkish Airlines запретила провоз умных чемоданов, у которых не отсоединяется литиевый аккумулятор.

Об этом РИА Новости сообщили в службе поддержки авиаперевозчика.

Речь идет о чемоданах с литиевыми аккумуляторами, которыми можно управлять с помощью смартфонов через Bluetooth.

«Умные чемоданы <…> нельзя провозить ни в багаже, ни в ручной клади», — заявили в Turkish Airlines.

Однако в авиакомпании отметили, что провоз таких чемоданов в ручной клади возможен только в том случае, если их владелец отсоединит аккумулятор на все время полета.