Сергей Матвиенко, сын спикера Совфеда Валентины Матвиенко, уже несколько лет проживает на вилле в итальянском городе Пезаро, сообщает издание Linkiesta. Вилла была приобретена ещё в 2009 году, когда Матвиенко возглавляла Петербург, и оформлена на итальянский фонд Dominanta, не ведущий активной деятельности.

Журналисты утверждают, что Сергей Матвиенко перед введением санкций ЕС успел перевести часть семейных активов в Сан-Марино, известное своей закрытой банковской системой. Сейчас он числится в Италии с налоговым номером, формально действующим в сфере IT, но, по мнению авторов расследования, это лишь формальность для сохранения права на проживание.