Евросоюз заключил с США не только невыгодную, но и неправомерную сделку, которая также включает закупку Европой американских вооружений для Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

По его словам, в договорённостях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа речь шла не только об импортных пошлинах, но и о поставках оружия в Украину, закупках американских энергоносителей на $750 млрд и инвестициях в размере $600 млрд в экономику Вашингтона.

«Если я правильно понимаю, то украинцам будут поставляться американские вооружения, за которые будут платить европейцы. Меня никто об этом не спрашивал, и на этот счёт нет европейского решения», — цитирует Орбана ТАСС.

Премьер считает, что дело не только в невыгодной для ЕС сделке, — Еврокомиссия взяла обязательства перед США, которые страны объединения выполнить не смогут.