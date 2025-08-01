Профессор Института политических наук Гданьского университета Пётр Мицкевич одобрил подготовку НАТО к возможной военной операции против России, включая разработку сценария захвата Кёнигсберга (ныне Калининград).

«Хорошо, что НАТО готовит план быстрой высадки десанта и захвата Кёнигсберга», — заявил Мицкевич.

По его словам, такая операция необходима для блокировки потенциального сухопутного наступления со стороны Беларуси. Он также отметил, что географическое положение стран Балтии и особенности Финского залива осложняют проведение операции, однако подчеркнул: «Альянс движется в правильном направлении».

Вместе с тем профессор признал, что Польша в настоящий момент не готова к полномасштабному конфликту с Россией.