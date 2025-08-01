Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось с начала года на $20,163 млрд, говорится в опубликованном агентством Bloomberg «Индексе миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index-BBI).

По данным BBI, сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров с начала года заработал $3,27 млрд — его состояние составило $14,3 млрд, а состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в России «Металлоинвест» Алишера Усманова возросло на $3,12 млрд — до $16,3 млрд.

Наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Владимир Лисин — его состояние уменьшилось на $3,58 млрд — до $22,2 млрд.